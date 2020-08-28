Азербайджан получит доступ в страны Персидского залива через железную дорогу Ардебиль-Мияна.

Об этом заявил министр градостроительства и дорог Ирана Мухаммед Ислами.

Он отметил, что с этой целью администрация Ардебильской области выделила специальный бюджет. В ближайшее время из города Парсабад, расположенном в приграничном с Азербайджаном регионе, будет проложена железнодорожная линия в Ардебиль. Железная дорога Парсабад-Ардебиль-Мияна создаст транспортные связи между Азербайджаном и странами Персидского залива, передает Azertag.az.

Министр также отметил, что стороны сотрудничают в строительстве железнодорожной линии Решт-Астара. По его словам, с прокладкой железнодорожной линии Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) соединились железные дороги двух соседних дружественных государств.

Minval.az