На российских телевизионных каналах Россия-24 и Россия-1 транслировались передачи, посвященные 70-летнему юбилею ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова. В этих передачах были показаны интервью глав государств, общественно-политических деятелей, дипломатов, являющихся выпускниками Московского государственного института международных отношений, связанные с ректором этого авторитетного учебного заведения.

В передачах транслировалось также интервью президента Азербайджанской Республики, выпускника Московского государственного института международных отношений Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев сказал:

«Он возглавил МГИМО в один из самых трудных периодов жизни нашего вуза, после так называемой перестройки, и под его руководством МГИМО за короткое время восстановил свой престиж и превратился в один из ведущих вузов мира. Я знаю как много сил, здоровья, внимания положил Анатолий Васильевич на то, чтобы мы все могли гордиться тем, что мы – выпускники МГИМО. Думаю, что каждый выпускник МГИМО должен быть благодарен ему за то, то он сделал и делает для нашего вуза.

Когда мы проводили первый форум выпускников, я тогда сказал, что, наверное, это естественно, что он проходит в Азербайджане. По алфавиту — как по названию страны, так и по моей фамилии. Но также сказал, что, наверное, это и потому, что я пока единственный президент-выпускник МГИМО, и пожелал, чтобы нас стало больше. И рад, что это происходит. Нас уже двое. Я уверен, что это только начало. Нас будет больше, потому что те выпускники нашей альмаматер, которые вышли, если можно так сказать, из-под крыла Анатолия Васильевича, уверен, займут достойное место в жизни тех стран, которым они принадлежат, потому что МГИМО объединяет практически весь мир. Уверен, что президентов мгимовцев в будущем будет больше. Еще раз от всей души поздравляю Анатолия Васильевича, желаю всего самого доброго. Так держать!».

Minval.az