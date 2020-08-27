Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова подписала распоряжение о присвоении названий залам для встреч и заседаний в административном здании парламента, передает Репорт.

Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, согласно распоряжению с целью внесения вклада в сохранение и доведение до будущих поколений культурно-исторического наследия нашего народа и государства залам для встреч и заседаний в административном здании парламента присвоены следующие названия: залы заседаний названы соответственно «Истиглал», «Республика», «Карабах», «Хазар» и сад «Хары бюльбюль», залы для встреч — «Ипек йолу» и «Одлар юрду».

Отметим, что в административном здании Милли Меджлиса действует зал для пленарных заседаний, где используются современные технологии для работы депутатов, а также зал памяти архитектора современного независимого Азербайджана общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором собраны различные экспонаты и издания.

Minval.az