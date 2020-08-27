28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, утром и ночью будет туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градуса тепла.

28 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az