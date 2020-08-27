Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в попытке присоединить Гродненскую область республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил он.

По словам Лукашенко, страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Minval.az