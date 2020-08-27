Исполнительная власть города Баку уделяет необходимое внимание санитарным мерам в столице, проводит мониторинги по контролю над осуществляемыми работами.

По результатам мониторингов, ситуация, связанная с санитарной обстановкой в центре города и его районах, удовлетворительная, однако продолжают оставаться определенные проблемы в поселках и окрестностях, которыми должны заниматься местные муниципальные и поселковые представительства, сообщает Trend.

ИВ Баку провела мониторинг в связи с санитарным состоянием поселков Бинагадинского района, рассмотрела проблемы, беспокоящие население, а также вопросы своевременного вывоза мусора.

Глава ИВ Баку Эльдар Азизов на месте ознакомился с проблемами в районе. В результате проведенной проверки были выявлены недостатки в санитарной сфере в поселках Ходжасан, Бинагади и 28 Мая.

Выявленные недочеты были обсуждены на месте, первому заместителю главы ИВ Бинагадинского района Ильгару Сулейманову, заведующему хозяйственным отделом ИВ Азеру Керимову и представителю поселка Ходжасан ИВ Бинагадинского района Аликраму Ахвердиеву был объявлен выговор, ряд ответственных лиц были предупреждены, а также было поручено за короткое время устранить выявленные недочеты.

Эльдар Азизов отметил, что благодаря поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в городских коммунальных структурах нет никаких проблем с точки зрения материально-технического обеспечения. Каждый руководитель должен сделать выводы из ситуации, ответственно выполнять свои должностные обязанности и строить работу в соответствии с требованиями текущего времени.

Было отмечено, что кроме работников районных структур к санитарным работам и работам по благоустройству в поселке Ходжасан привлечены 58 социальных работников, с таким количеством работников можно было бы поддерживать чистоту не только в Ходжасане, но и в соседнем поселке. Поэтому возникает вопрос — чем занимались эти работники? Также было подчеркнуто, что в некоторых случаях, вместо того, чтобы решать проблемы, появилась привычка обосновывать — почему невозможно решить эти проблемы.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и другим структурам было поручено активно содействовать санитарным работам, проводимым в Бинагадинском районе.

Проверки санитарного состояния поселков Баку будут продолжены.

Minval.az