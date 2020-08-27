Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета города Гёйчай .

Как сообщили в прокуратуре района, наблюдаются факты нарушения правил охраны окружающей среды со стороны отдельных лиц, и органы прокуратуры ведут борьбу с такими явлениями.

В прокуратуре Гёйчайского района проведено расследование по материалам, поступившим в региональное управление экологии и природных ресурсов № 8 в связи с вырубкой и уничтожением эльдарской сосны на улице Расулзаде города Гёйчай.

Было установлено, что дерево было вырублено по поручению председателя городского муниципалитета Джавида Рагимова в феврале текущего года. В результате окружающей среде был нанесен ущерб в размере 18 тыс.манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4, 308.1, ведется расследование.

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