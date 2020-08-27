Стало известно, что источником роста числа случаев заражения коронавирусом в городе Ширван в последние дни стали медицинские учреждения.

Как сообщили АПА в TƏBİB, в Ширван с целью мониторинга была командирована рабочая группа TƏBİB, выявлен ряд недочетов. Для их устранения в центральной больнице города Ширван и Ширванском городском лечебно-диагностическом центре был проведен ряд мероприятий.

Для принятия более серьезных превентивных мер с учетом последних рекомендаций главного эпидемиолога ВОЗ было принято решение о локальном закрытии источника инфицирования, а не города в целом. Так, в целях осуществления необходимых изоляционных и дезинфекционных мер, с предварительным информированием населения, прием пациентов в Центральной больнице города Ширван, а также в лечебно-диагностическом центре города будет временно приостановлен. В больнице будут продолжать лечение пациенты, которые были приняты ранее, оказание амбулаторных и стационарных услуг по новым обращениям будет проходить в больницах прилегающих районов.

Оперативный штаб при Кабмине, принимая во внимания рекомендации ВОЗ, будет отдавать предпочтение мерам по локальному закрытию на территориях с наиболее интенсивными случаями заражения.

Minval.az