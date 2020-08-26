Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2020 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжением президента с 1 по 30 октября 2020 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2020 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.

Minval.az