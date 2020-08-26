«Армения продолжает подрывать переговорный процесс, который проходит под покровительством ОБСЕ».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает АПА.

Дж.Байрамов отметил, что деструктивная позиция Армении привела к эскалации ситуации 12-16 июля этого года:

«Вооруженные силы Армении нанесли удары как по позициям ВС Азербайджана, так и по домам гражданского населения в Товузском направлении. С армянской стороны была предпринята попытка захвата азербайджанских территорий. Одной из жертв этой агрессии стал 76-летний мирный житель, погибший во дворе своего дома».

По словам министра, этот акт является провокацией Арменией, которая планировалась изначально с различными целями:

«Руководство Армении пытается отвлечь внимание от внутренних политических и социально-экономических проблем, усугубившихся в результате потерпевшей крах политики в период борьбы с пандемией.

Хочу обратить внимание и на то, что провокация была совершена в Товузском районе, вдали от зоны нагорно-карабахского конфликта. Через эту территорию проходят нефтепроводы и газопроводы, транспортирующие энергоносители из Каспийского бассейна на мировой рынок».

Дж.Байрамов также отметил, что Армения продолжает совершать военные провокации для усугубления ситуации:

«Так, утром 23 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку нападения на позиции Азербайджанской Армии. Атака была отбита, командир группы взят в плен».

Minval.az