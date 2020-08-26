Хозяином криминальной империи убитого вора в законе, 47-летнего Надира Салифова, известного, как Гули, стал его младший брат, 44-летний вор в законе Намик Салифов (Намик Бакинский). Об этом сообщает «Новая газета».

Намик Салифов уже принял дела убитого брата: торговцы с овощных рынков теперь будут платить дань ему. Намик был осужден вместе с Надиром Верховным судом Азербайджана в октябре 1996 года. Надир получил 15 (позже срок продлили до 2021 года), а Намик — 27 лет лишения свободы. Однако, оба брата по неизвестным причинам освободились раньше срока.

Намик освободился к апрелю 2001 года, а в 2013 году получил титул вора в законе в Стамбуле. Осенью 2017 года, после 22 лет заключения, на свободу вышел Надир Салифов. Еще сидя в колонии, он взял под контроль большинство овощных рынков России, стал долларовым миллиардером. Первыми платить дань Надиру Салифову стали торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль рынки Сибири и юга России.

Minval.az