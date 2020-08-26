«Могу только активно поддержать все планы, которые между нашими соответствующими ведомствами реализуются, включая транзитный коридор Север-Юг, в котором вместе с нами также взаимодействует Иран, и Восток-Запад, где партнером в трехстороннем формате является Турция». Об этом Report заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по окончании переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Азербайджана в рамках трехстороннего формата взаимодействия и развитии транзитного коридора Север-Юг.

«Сейчас из конкретных вопросов, которые помогут нам продвигаться в создании упомянутых международных транспортных коридоров, я упомянул необходимость достроить иранской участок дороги Решт-Астара.

Сегодня мы также говорили о заинтересованности наших стран в продвижении маршрута Астара-Баку-Астрахань. Тоже в рамках проекта Север-ЮГ. Ну и энергомост Россия- Азербайджан- Иран — тоже весьма и весьма актуальный и востребованный проект.

Конечно, все это проще было бы делать и эффективнее и полезнее, если бы не было нелегитимных односторонних санкций против Исламской Республики Иран, но и в этой ситуации мы, тем не менее, все наши замыслы реализуем, что пойдет на пользу огромному региону этой части Евразии», — заключил он.

Minval.az