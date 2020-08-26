Россия поддержит обращение Азербайджана о получении статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой укрепление координации в многосторонних структурах, включая ШОС. Как отметил российский министр, Баку в этой организации имеет статус партнера по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя. «Мы будем поддерживать такое обращение», — подчеркнул он.

Minval.az