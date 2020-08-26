Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов людей, возможно, вернулись в крайнюю бедность. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Он также допустил, что «это число может возрасти», если пандемия затянется или ситуация в связи с ней усилится.

Поэтому, как отметил Малпасс, «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска, уйдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности.

Согласно предварительным оценкам Всемирного банка, крайняя нищета через COVID-19 грозила 60 миллионам человек.

Minval.az