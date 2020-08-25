Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России обсудят в Москве урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба российского МИД.

«26 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит с официальным визитом Москву. Байрамов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование», — отмечается в сообщении ведомства.

МИД указывает, что Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. «С учетом географической близости и общей истории наших народов решение этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в урегулировании конфликта относится к числу российских внешнеполитических приоритетов», — говорится в сообщении министерства.

В ходе визита в Москву также запланированы встречи Байрамова с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком и заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым.

По информации российского МИД, важной составляющей взаимоотношений между двумя странами является межрегиональное сотрудничество.

«В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном вовлечено около 600 предприятий и организаций, действующих в большинстве субъектов России. У 18 из этих субъектов имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Мы намерены и далее продолжать практику проведения положительно зарекомендовавших себя российско-азербайджанских межрегиональных форумов»,- отмечает МИД России.

Minval.az