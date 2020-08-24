Исследователи из Гонконгского университета сообщили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом, пишет «Медуза».

У 33-летнего мужчины обнаружили коронавирус спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфекции. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.

Повторная инфекция, говорят ученые, вызвана новым вирусом, обнаруженным после возвращения пациента из Испании. Секвенирование генома вируса показало, что второй штамм коронавируса немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом, но до работы ученых из Гонконгского университета это не было подтверждено тщательными исследованиями.

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в мае выявили коронавирус, сообщил, что повторно заразился этой инфекцией. Проводили ли в этом случае анализ геномов вирусов, и отличаются ли штаммы, неизвестно.

Minval.az