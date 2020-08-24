На проходной Минского тракторного завода (МТЗ) задержали двух членов президиума КС оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом 24 августа соообщил «Белсат».

Телеграм канал NEXTA Live опубликовал видео, как их посадили в автозак и увезли. По данным NEXTA Live, оппозиционеров обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Портал Tut.by, сообщает, что Ковалькова приехала на встречу с работниками МТЗ, чтобы их поддержать. Дылевский — член статочного комитета завода — также пришел на встречу.

В ГУВД Минска заявили, что в отношении оппозиционеров начали административный процесс. Какое именно правонарушение стало причиной задержания, там не уточнили.

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