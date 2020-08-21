Криминальные авторитеты, обвиняемые в убийстве Лоту Гюли в Турции — 25-летний Хан Ахмедлинский (Хаган Зейналов) и 26-летний Амир Ахмедли дали показания в отделении полиции в Турции.

Как сообщает Hurriyet, было распространено и первое заявление Хана Ахмедлинского.

По его словам, они выросли с Надиром Салифовым вместе: «Он мне совсем не нравился. Мы жили и росли вместе. Я охранял его, терпел годами. Я выполнял эту работу, хотя он мне не нравился. Вот почему я убил его».

Он добавил, что Амир Ахмедли ждал его в машине на улице в момент убийства.

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