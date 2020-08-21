Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — сказал Калиниченко.

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Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом говорится в сообщении штаба Навального в Омске.

«Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея», — рассказали в штабе.

Название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. В транспортной полиции объяснили это «тайной следствия», сказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Ярмыш опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. Супруга Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

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