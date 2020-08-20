На юго-западе Китая в результате ливней произошло мощное наводнение. Это самое масштабное наводнение в регионе с 1981 года. Об этом сообщает EuroNews.

В городе Чунцин ушли под воду улицы, расположенные вдоль реки Янцзы. 128 тысяч человек из низменных районов эвакуированы в соседний Лэшань. В Чунцине, а также граничащих с ним провинциях Хубэй и Сычуань, объявлен наивысший уровень метеотревоги.

На крупнейшей в мире плотинной гидроэлектростанции Три ущелья уровень воды поднялся до самой высокой отметки за 14 лет.

Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, гигантская статуя Будды, находится под угрозой затопления.

В провинции Юньнань сошли оползни. По меньшей мере два человека погибли, трое пропали без вести.

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