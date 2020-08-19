Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что действующей власти в Беларуси есть на кого опереться. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что власть не находится в одиночестве. «Мы абсолютно не одни», — сказал он. Так, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тыс. белорусских граждан. «Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», — подчеркнул белорусский лидер.

«Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом», — добавил Лукашенко.

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