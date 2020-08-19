Власти Латвии в отличие от Литвы отказались признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси, передает ТАСС.

Рига не видит возможности назвать Тихановскую победителем по итогам голосования на президентских выборах, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Он пояснил, что «никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов».

«Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию», — цитирует Ринкевичса Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Глава латвийского МИД отметил, что решение о повторных выборах может быть принято только в самой Беларуси, голосование должно пройти при участии международных наблюдателей.

Ранее сама Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко.

Minval.az