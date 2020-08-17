Турция резко осудила высказывания Армении по Восточному Средиземноморью, сообщает агентство Anadolu.

«Мы видим, что Армения, которая пытается представить свое мнение о Восточном Средиземноморье, находится в фундаментальном заблуждении относительно мировой географии и своего места в этой географии. Речь здесь идет не об озере Севан (Гойче), а о Восточном Средиземноморье”, — заявил официальный представитель МИД Хами Аксой.

После провокационного заявления Армении о Севрском договоре ее комментарий по Восточному Средиземноморью является очередным проявлением безответственности, добавил Аксой.

Аксой отметил, что это демонстрирует коварный альянс против Турции, Армения, не имеющая выхода к Средиземному морю, считает, что она вправе говорить о регионе, также как ОАЭ и Франция не имеют никакого отношения к Средиземноморью.

«Что бы ни случилось, Турция будет защищать свои права и права киприотов-турок в Восточном Средиземноморье, вытекающие из международного права. Ни один альянс зла не может предотвратить это. Те, кто думает иначе, не усвоили урок из истории”, — добавил он.

Он также подчеркнул, что Турция всеми силами поддерживает братский Азербайджан.

Minval.az