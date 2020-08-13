В МИД России выразили обеспокоенность ситуацией в Беларуси, заявив о попытках внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.
В МИД России выразили обеспокоенность ситуацией в Беларуси, заявив о попытках внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.
Дата: 2020/08/13 17:24
Раздел: Важно
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