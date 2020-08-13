Турция и Азербайджан — одна нация, имеют одну религию, язык и культуру.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Выражая благодарность участвующим в учениях военнослужащим Гасанов отметил, что Вооруженные Силы Турции – одна из сильнейших армий мира, и это наш шанс.

«Наш шанс в том, что мы можем делиться опытом с сильной армией. Сегодня Вооруженные Силы Турции показали свою силу всему миру – в Сирии, Ираке, Ливии… Иншаллах, ВС Азербайджана при поддержке армии Турции выполнят свой святой долг. Я уверен, что Вооруженные силы Азербайджана и Турции выполнят свой долг, когда придет время», — сказал Гасанов.

Minval.az