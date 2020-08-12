Армения продолжает политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана.

В среду премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что самолетами, которые ранее доставили «гуманитарную помощь» в Ливан, в Армению прибыли порядка 100 армян.

Тремя рейсами из Армении и оккупированного Карабаха, по сообщениям армянских СМИ, в Ливан было доставлено 36 тонн груза: первыми двумя рейсами были перевезены 56 армян, еще одним самолетом — 45 человек.

Накануне представители марионеточного оккупационного режима, созданного Ереваном в Ханкенди, заявили «о готовности принять» семьи ливанских армян, пострадавших при мощном взрыве в Бейруте.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что целью оккупанта является искусственное увеличение числа армян на этих землях, изменение этнокультурных особенностей территорий и, таким образом, осуществление политики аннексии.

«Серьезное недовольство политикой Армении по незаконному заселению признанных на международном уровне территорий Азербайджана, в том числе намерениями Армении использовать трагедию в Ливане в своих незаконных целях, было доведено до сведения сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения должна осознать, что эта незаконная деятельность и попытки искусственного заселения не дадут ей ожидаемых результатов. Наше требование положить конец целенаправленной политике расселения, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и впредь будет решительно выдвигаться перед международным сообществом», — заявили в МИД.

Minval.az