Число подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете, по оценке университета Джонса Хопкинса, превысило 20 млн. Количество смертельных случаев с начала пандемии — 736 тысяч, пишет Би-би-си.

Данные университета основываются на информации ВОЗ, которую организация получает от мировых правительств. Реальное количество заразившихся и скончавшихся в мире может быть значительно выше.

Рост заражаемости коронавирусом в мире ускоряется. В период с мая по июнь число заболевших выросло с 5 до 10 миллионов за 38 дней. Порог в 15 миллионов был преодолен гораздо быстрее — за 24 дня.

С 15 до 20 млн число диагнозов выросло уже за 20 дней.

Несколько европейских стран отмечают рост суточных заражений, в первую очередь это Франция и Испания. Ситуация хуже всего выглядит в Испании, но там прирост фиксируется в северо-восточных провинциях, в остальных частях страны числа не такие пугающие.

Тем не менее за последние сутки Испания зарегистрировала резкий скачок числа заражений — в стране 1400 новых диагнозов и 73 летальных исхода с прошлой пятницы. Это самое резкое повышение связанной с коронавирусом смертности в стране за последние месяцы.

В Париже и других французских городах маски теперь нужно носить и на улице, а не только в помещениях. Французские власти до 30 октября продлили запрет на мероприятия с количеством участников больше 5 тыс. человек. По словам премьер-министра Жана Кастекса, ситуация с коронавирусом во Франции развивается неблагоприятно последние две недели.

Новые ограничения после скачка заражаемости вирусом введены в Греции: путешественникам, приезжающим из Испании, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Чехии, при въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. В популярных у туристов городах и на островах правительство обязало рестораны и бары закрываться в полночь.

США по-прежнему остаются на первом месте в мире по количеству заражений с пять миллионами заболевших и 163 тыс. летальных исходов.

На этом фоне, сообщает газета New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность запрета на въезд в США для граждан, зараженных коронавирусом.

Подробностей об этой инициативе почти не известно. Газета New York Times утверждает, что Белый дом направил проект соответствующего указа в федеральные агентства для экспертизы. О том же пишет Washington Post: по ее информации министерства должны предоставить свои отзывы к будущему вторнику.

Журналисты утверждают, что гражданину или резиденту США въезд может быть запрещен, если есть «серьезные основания полагать, что он заражен коронавирусом».

В том же документе говорится, что в указе необходимо предусмотреть механизм для защиты конституционных прав граждан.

Власти США не комментировали сообщение New York Times.

За США в коронавирусном антирейтинге следует Бразилия с тремя миллионами заражений. У второй по количеству заражений страны региона, Мексике, дела обстоят лучше. Там заболевших около 500 тыс.

В Латинской Америке и Карибском бассейне количество случаев коронавируса растет быстрее, чем в любой другой части света. Еще в начале июля агентство Bloomberg отмечало, что доля диагнозов из Латинской Америки в общем числе диагнозов в мире растет, а из общего числа связанных с коронавирусом смертей в мире около 51% приходится на Латинскую Америку.

За Бразилией идет Индия, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается. За последние сутки в стране зарегистрировано 64 тыс. новых заражений. Общее количество заболевших выросло почти до 2,3 млн.

Смертность от Covid-19 в Индии относительно низкая, однако вирус распространяется очень быстро. Число зараженных увеличилось с одного до двух миллионов всего за 20 дней.

Власти Британии отмечают рекордный рост безработицы из-за карантина. Национальное бюро статистики в среду сообщило, что количество безработных за последний квартал выросло на 220 тыс. человек.

Количество британцев, получающих универсальное пособие, которое выдается как безработным, так и тем, кто сравнительно немного получает, в июле выросло на 2,6 млн, или на 117% по сравнению с мартом.

В России тем временем впервые в мире официально представили вакцину от коронавируса.

Об этом объявил президент Владимир Путин на заседании правительства в среду.

Ранее западные эксперты и ВОЗ выражали сомнения по поводу российской вакцины.

В частности, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи на слушаниях конгресса высказывал сомнения, что тестирование вакцин в России и Китае были проведены правильно. В ВОЗ также ранее призывали Россию не спешить с вакциной и выражали сомнение в результате работы российских ученых.

Австралийские Северные территории изолируются от остальных штатов. Местные власти в среду заявили, что еще по меньшей мере 18 месяцев не откроют границы для приезжих из других, зараженных коронавирусом штатов.

Австралия переживает вторую волну — в Мельбурне сегодня насчитывается около восьми тысяч зараженных коронавирусом, небольшие очаги Covid-19 зарегистрированы в Сиднее. Накануне власти объявили, что в стране за сутки от вируса скончались 19 человек.

Minval.az