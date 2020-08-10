Кандидат в президенты Беларусь Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.

По словам Тихановской, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения».

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — сказала Тихановская. Она также отметила, что готова встретиться с Александром Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова, в свою очередь, заявила, что в штабе готовы к долговременному протесту.

Minval.az