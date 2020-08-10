Самолет, который связывают с семьей президента Беларуси Александра Лукашенко 9 август улетел в Турцию. Об этом сообщили «МБХ медиа» со ссылкой на сервис Ads-B Exchange. Речь идет о самолете Bombardier Challenger 850.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента. По данным ЦИК действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 9,9%.

Объединенный штаб оппозиции кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал объявленные Центральным избирательным комитетом результаты выборов главы государства.

Данные с участков во всех районах показывают, что за Тихановскую проголосовало 70-80 процентов избирателей, подчеркнули в штабе.

Там добавили, что в ближайшие часы будет объявлен план дальнейших действий оппозиции.

Minval.az