Президент Ильхам Алиев считает необходимым предпринять шаги по либерализации экономики страны.

«Один из вопросов связан с либерализацией экономики в целом. Мы должны пойти и на этот шаг (…), необходимо предпринять решительные шаги в этой сфере», — сказал Алиев в четверг на совещании о мерах, принятых для борьбы с распространением пандемии коронавируса и социально-экономической ситуации в стране, проведенного в формате видеоконференции. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам президента, в сфере приватизации также необходимо проведение широкомасштабных реформ. «Мы должны заинтересовать как частные, так и иностранные компании. В некоторых случаях обращения компаний не рассматриваются или же затягиваются. Некоторые проекты реализуются, некоторые нет. Мы должны сами быть заинтересованы в этом, и представлять бизнес-планы местным и иностранным инвесторам, информировать о предприятиях и предлагать их приватизировать», — сказал глава государства.

И.Алиев также отметил, что если стратегический инвестор планирует и гарантирует крупные вложения в приватизируемое предприятие, то это предприятие можно приватизировать по символической цене. «Только таким путем мы можем запустить эти предприятия. На территории Баку с советского периода осталось очень много разрушенных предприятий, у которых имеются большие территории. На этих территориях можно создать новые промышленные предприятия, естественно с учетом современных экологических стандартов, в тоже время здесь можно реализовать крупные проекты в сфере градостроительства», — отметил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что в период пандемии коронавируса в строительном секторе наблюдался спад, но в этой сфере накоплен большой потенциал.

«Это окажет положительное влияние на создание рабочих мест, промышленность строительных материалов и ряд других областей. Сейчас в городе столько полуразрушенных промышленных предприятий. Сюда нужно привлечь инвесторов. Пусть на собственные средства проведут работы по благоустройству, создадут общественные зоны и построят здания. В этом есть необходимость и это оживит бизнес», — сказал президент.

Minval.az