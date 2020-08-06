Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер армянского происхождения Николай Саркисов посетовал на то, что представители азербайджанского бизнеса отказываются возместить армянским предпринимателям ущерб, нанесенный во время июльских беспорядков в Москве, произошедших между диаспорами на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана.

Саркисов ранее заявил, что его семья заявила о готовности возместить ущерб, нанесенный армянами в отношении собственности азербайджанских бизнесменов в Москве.

По данным «Кавказского узла», пострадавшие от нападений армянских радикалов азербайджанские предприниматели отказались от данной помощи.

Minval.az