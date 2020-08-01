Белорусские следователи завершили допрос 33 россиян, задержанных в ночь на 29 июля, и выяснили новые обстоятельства дела.

Представитель СК Александр Агафонов рассказал в эфире телеканала ОНТ, что лететь в Стамбул никто из задержанных не собирался, а найденные у них билеты были куплены ради «алиби».

В ходе допроса выяснилось, что 11 россиян намеревались лететь в Венесуэлу, 15 — в разные города Турции, двое — на Кубу и один — в Сирию. Отмечается, что трое задержанных отказались от дачи показаний и еще один заявил, что не знал, куда летит.

По словам Агафонова, цели нахождения россиян в Беларуси оказались «противоречивыми», однако сама группа была организована «по военным стандартам».

Кроме того, удалось выяснить, что управление личным составом осуществлялось через мессенджер WhatsApp.

«Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это словно на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан», — пояснил следователь.

Агафонов добавил, что у следствия есть еще много интересных данных о задержанных наемниках. Но рассказывать их нельзя, потому что следствие продолжается. Но, как бы там ни было, очевидно одно:

«Конечной точкой маршрута боевиков был именно Минск».

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