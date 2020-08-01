Россия ужесточила контроль на сухопутной границе с Беларусью, из-за чего на пунктах пропуска с утра 31 июля начали образовываться многокилометровые пробки.

Как пишет Tut.by со ссылкой на аудиозапись общения людей на границе с начальником смены пограничной службы ФСБ России, от правительства РФ поступило указание фиксировать данные всех, кто пересекает российско-белорусскую границу в обе стороны.

Посольство Беларуси в Москве подтвердило, что получило от России информацию об усилении контроля. В дипмиссии связали это с расширением категорий граждан, которым разрешено пересекать границу и, как следствие, увеличившимся пассажиропотоком.

«По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки», — сообщило белорусское посольство.

В Беларуси 29 июля были задержаны 32 гражданина России — в Минске назвали их сотрудниками ЧВК «Вагнер» и заявили, что они намеревались организовывать массовые беспорядки. По данным России, задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, ехавшие через Беларусь «транзитом».

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