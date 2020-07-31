У Азербайджане нет никаких интересов на территории Армении, заявил президент Ильхам Алиев.

«Я сказал, что азербайджанская армия полностью укомплектована, необходимости в дополнительной живой силе сегодня нет. Но при необходимости более 50 тысяч человек, зарегистрированных в течение одной недели, готовы сражаться за Родину, за землю», — сказал глава государства в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

По словам президента, последние события еще раз показали фашистскую сущность Армении, их трусливую натуру, потому что уже не первый раз агрессор после поражения на поле боя переходит к действиям против мирного населения, отметил он.

«Наши села подверглись обстрелу. В результате огня, открытого этими подлыми людьми, погиб 76-летний аксакал. Это зверство. Войну ведут армии, солдаты, добровольцы. Однако наш презренный сосед ведет войну с мирным населением, так же, как совершил Ходжалинский геноцид, убил невинных людей — детей, женщин. В Ходжалы враг совершил убийство 613 человек, более тысячи человек пропали без вести. «Вина» этих людей была в том, что они являлись азербайджанцами. Для армянских националистов этого фактора достаточно. Это были безоружные гражданские лица. Воспользовавшись этим и слабостью тогдашней власти, армянские бандитские отряды совершили чудовищное преступление, геноцид против нашего народа. То же самое они хотели сделать и на сей раз. Иначе зачем бомбардировать мирное население, обстреливать его из артиллерийских орудий, минометов? Еще раз хочу сказать, увидев свою беспомощность на поле боя, они прибегают к самым грязным действиям. Именно по такому сценарию были организованы и апрельские бои 2016 года. В то время наши села также регулярно подвергались обстрелу с захваченных Арменией позиций. Проведя с высоким профессионализмом контрнаступательную операцию, Азербайджанская армия вернула захваченные стратегические высоты и вынудила врага бежать. События, произошедшие в Товузском районе, являются повторением того же сценария. Мы должны знать это. Должны знать натуру соседа, с которым находимся лицом к лицу. Никогда не должны забывать этого! Никогда не должны забывать и не забудем Ходжалинский геноцид! Нанеся врагу очередной сокрушительный удар, мы вновь увидели, насколько они беспомощны и не уважают даже самих себя. Они немедленно обратились в Организацию Договора по коллективной безопасности — ОДКБ, членами которой являются, попросили у них помощи. Я говорил, еще раз хочу сказать: ОДКБ не имеет и не может иметь никакого отношения к этому. Потому что Армения — агрессор. Их основная цель заключалась именно в этом — спровоцировать конфликт на государственной границе, а затем обвинить в этом Азербайджан и попросить военной помощи у ОДКБ. Именно в этом и заключались их грязные цели, они пытались вовлечь в эти грязные игры членов ОДКБ, но не вышло. ОДКБ не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий по вопросу, состоящий из общих слов. Но посмотрите, сколько стран поддержали Азербайджан. Во-первых, все хорошо знают, знают и специалисты, что конфликт спровоцирован именно Арменией. Еще раз хочу сказать: у нас нет никаких интересов на территории Армении. У нас нет там военных целей, и международная общественность хорошо это знает. Именно поэтому, и не только поэтому, а вообще благодаря растущему авторитету Азербайджана, несколько международных организаций открыто поддержали нас. Совет сотрудничества тюркоязычных государств состоит из пяти стран. В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран, а в Движение неприсоединения — 120 стран. Ряд стран, в первую очередь, братская Турция, однозначно поддержали Азербайджан. Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз продемонстрировал очень открытую, резкую и принципиальную позицию. Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан, как всегда, вместе — и в радостные, и в трудные дни. Мы можем опереться друг на друга и наша сила — в единстве. Эти международные организации и несколько стран, их официальные лица выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана», — заявил президент Ильхам Алиев.

Minval.az