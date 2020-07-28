Пандемия – это шанс для укрепления мира и солидарности на международном уровне, однако определенные страны игнорируют эту возможность.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник на Форуме дипломатии в Анталье, организованной в режиме видеоконференции.

В качестве примера турецкий министр привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе. «Армения игнорирует призывы к миру, используя период пандемии для организации новых атак и провокации против Азербайджана», — сказал Чавушоглу.

«Мировое сообщество сегодня как никогда нуждается в сплоченности для борьбы с распространением коронавируса, страны должны поддерживать диалог, укреплять мир и отказаться от напряженности для эффективного противодействия распространению опасной инфекции», — подчеркнул глава турецкий дипломатии.

Minval.az