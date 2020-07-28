Из России в Азербайджан экстрадирован мужчина, участвовавший в незаконном вооруженном формировании.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования Мехди Шукюрова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 12.3, 214-3.1 (проведение учений с целью терроризма) и ст. 12.1, 279.1 (участие в деятельности не предусмотренного законодательством вооруженного формирования) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики», — сообщили РЕН ТВ в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2016 года Шукюров перешел через таможенный пропускной пункт «Биласувар» и попал в Иран. Там он вступил в незаконное вооруженное формирование.

«Он участвовал в деятельности указанного незаконного вооруженного формирования. С целью совершения преступлений террористического характера он прошел обучение по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также иных представляющих опасность технических средств», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Мужчина был задержан, когда прибыл на территорию России. По запросу его передали Азербайджану.

Minval.az