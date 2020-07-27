По заказу Иревана в Болгарии снят хвалебный фильм о нацистском преступнике Гарегин Нжде

Армения в очередной раз подтвердила свой статус «осиного гнезда» фашизма, откуда его миазмы распространяются и на другие государства. Как радостно возвещают в Иреване, болгарский «Военен телевизионен канал», принадлежащий местному минобороны, снял фильм о Гарегине Нжде. Речь, правда, идет о событиях так называемой Первой балканской войны. В ее ходе Гарегин Нжде, напомним, в «нулевые» годы ХХ века бежал в Болгарию, потому как в России ему уже «светил» солидный тюремный срок за терроризм, получил здесь военное образование, а в 1911-1912 годах собрал здесь «армянскую роту» и принимал участие во главе этой роты в боевых действиях против турецкой армии. «Комиссаром» этой бригады оказался Андраник Озанян. Как теперь утверждают в Армении, «подробные документы о военных действиях армянских добровольцев хранятся в Национальном военном архиве Болгарии. Их собрал и представил для съемок фильма живущий в Болгарии предприниматель, основатель культурного комплекса «Двор кириллицы» Карен Алексанян».

Армянские СМИ не афишируют подробностей, но нетрудно догадаться, что заказ на столь низкопробную кинопродукцию пришел из Иревана. Где уже есть опыт съемок «биографической» ленты о Нжде с участием российских «звездных» актеров. На сей раз речь идет о документальной ленте.

Более того, в планах Алексаняна — еще и установка памятника этому нацистскому прихвостню в комплексе «Двор кириллицы в городе Плиска. Здесь Алексанян уже установил несколько бюстов литераторам, которые писали на кириллице, в том числе Леониду Гурунцу, который родом из Карабаха. Та установка памятника, правда, обернулась громким скандалом: на мероприятие заявился Лерник Оганесян, «представитель» оккупационного режима, созданного Арменией в Карабахе, а «законный» посол Армении в Болгарии Армен Саркисян предпочел церемонию проигнорировать и даже потребовал, чтобы в ходе церемонии оккупационный режим в Нагорном Карабахе не упоминали и его «флаг» ни в коем случае не разворачивали. Но та неудача пыла Алексаняна не остудила: бюст Нжде уже готов, и даже землю на место установки памятника привезли из Зангезура. Установить его собираются, как только восстановится международное транспортное сообщение.

И вот эта низкопробная мышиная возня не только еще раз доказывает статус Армении как заповедника фашизма. Она еще и вызывает серьезные вопросы, причем не только к Иревану, но и к Софии.

Возможно, конечно, что болгарские тележурналисты в погонах действительно не в курсе, что Нжде, которого по заказу Алексаняна представляют в образе «героя», уже очень скоро «прославился» кровавыми этническими чистками мирного азербайджанского населения в Зангезуре и Нахчыване. Но зато им по штату положено знать другое: в годы второй мировой войны Нжде добровольно пошел на службу к гитлеровцам, был агентом СД, а потом, в 1944 году, убедившись, что крах гитлеровского рейха неминуем, попытался скрыться именно в Болгарии, рассчитывая на свои прошлые «заслуги». Но не помогло: Нжде был арестован органами СМЕРШ, предан суду, получил 25 лет тюрьмы и умер во Владимирском централе. Алексанян, возможно, всего этого своим партнерам из «Военен телевизионен канал» и не рассказал, но хотя бы «погуглить» стоило бы. А еще нелишне помнить: никто не сомневается в праве той же Болгарии на «декоммунизацию» и на почитание своих героев, но Нюрнбергский процесс из всеобщей истории не вычеркнуть. И уважать его решения, в том числе объявление агентуры СД военными преступниками — это не вопрос политических пристрастий, а серьезные обязательства, которые есть у всех стран мира, включая и Болгарию. И что же — в Софии об этом были «честно не в курсе»? Или как?

И, наконец, небезынтересно будет проследить и за реакцией России на очередную попытку представить в образе «национальных героев» гитлеровских пособников. На подобные прецеденты в тех же странах Балтии Москва реагирует с понятным возмущением и жесткостью, которая многим представляется излишней. Но вот в случае с Арменией и Нжде ожидаемой жесткости постсоветская аудитория так и не увидела. Теперь же фильм о Нжде снимается в Болгарии, даже входящей в НАТО. И если реакции не последует и на сей раз — такое молчание «скажет» куда больше многих громких слов и напыщенных речей.

Нурани, обозреватель

Minval.az