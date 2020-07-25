Акционеры и руководство группы «Киевская площадь», в которую входит московский рынок «Фуд Сити», заявило о намерении и впредь соблюдать принципы единого подхода, удобства и безопасности для всех работающих на объектах группы, независимо от национальности. Об этом сказано в заявлении председателя совета директоров Года Нисанова.

По словам Нисанова, за годы работы входящие в группу компании проявляли заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от национальности или вероисповедания.

«Акционеры и руководители группы компаний «Киевская площадь» намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах», — отметил миллиардер.

Minval.az