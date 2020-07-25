Пресс-службы посольств США в Баку и Ереване распространили ответное заявление на акцию протеста, проведенную 21 июля перед консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, в результате которой армянские радикалы напали на азербайджанцев.

Согласно сообщению, посольство США в Баку и посольство США в Ереване осуждают действия насилия, противоречащие общечеловеческим принципам мирного собрания и протеста.

«Соединенные Штаты серьезно относятся к своему обязательству защищать дипломатические объекты и сотрудничают с местными правоохранительными органами, чтобы поддержать эти усилия. Свобода слова и мирных собраний защищены Конституцией США, однако правоохранительные органы примут соответствующие меры в связи с актами насилия. Мы призываем всех демонстрантов действовать мирно и проявлять сдержанность», — говорится в заявлении.

Minval.az