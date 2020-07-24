Незаконные действия со стороны армянских радикалов в отношении азербайджанцев в ряде стран продолжаются.

Только в пятницу, 24 июля, в столице России было зафиксировано несколько случаев нападений и мародерства армянских националистов в отношении азербайджанцев.

Так, более 10 армянских националистов напали в районе Люблино на одного азербайджанца в его торговой точке по продаже фруктов и овощей. Вандалы избили продавца и разгромили торговую точку.

В пятницу также было совершено нападение более 15 армян на 1 азербайджанца в ресторане «1001 ночь» .

Кроме того, в соцсетях армяне, проживающие в РФ, выступают с угрозами и оскорблениями в адрес азербайджанцев.

Minval.az