Бесчинства армянских националистов организованы армянскими политтехнологами по американским лекалам — такой вывод озвучивают российские эксперты по следам последних драматичных событий в Москве

24 июля в Москве отмечены акты мародерства, совершенные армянскими националистами в отношении собственности этнических азербайджанцев.

Комментируя это, информированные российские источники отмечают, что ранее в российских городах и регионах с наиболее плотным проживанием лиц армянской национальности: Москва, Сочи, Краснодар, Ставропольский край — высадился десант армянских политтехнологов, обученных американскими специалистами.

В пользу этих фактов говорит также и то, что нападения на азербайджанцев в России начались сразу после аналогичных противоправных действий армянских националистов в Америке и Европе. Это не что иное, как попытка американских армян дестабилизировать национальный вопрос на территории России и пошатнуть основы государственного строя.

По прогнозам экспертов, цель армянских политтехнологов — перенести американские беспорядки на территорию России, с целью эскалации конфликта и повышения упавшего рейтинга проамерикански настроенных властей Армении.

Удивительно, но телеканал RT отказался принять и распространить эту информацию — притом что его руководитель Марго Симоньян недавно подвергла правительство Пашиняна жесткой критике.

Minval.az