Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует сообщения о нападениях во время демонстрации армянской диаспоры возле консульства Азербайджана в Брентвуде как преступления на почве ненависти. Об этом сообщает My news LA.

Отмечается, что в ходе драки также пострадал офицер полиции по адресу 11700 блок Бульвара Уилшир, после чего драки начались и на соседних улицах.

По словам сотрудника полиции Майка Лопеса, один человек также был арестован по подозрению в нападении на сотрудника полиции.

Отмечается, что трое пострадавших азербайджанцев сообщили о нападениях в полицию. дело расследуется как преступление на почве ненависти.

Согласно заявлению департамента, пострадавшие получили не представляющие опасности для жизни травмы во время драки, им была оказана медицинская помощь в больнице.

Отмечается, что организатором демонстрации являлся Алексей Галицкий, директор по коммуникациям Армянского национального комитета Америки — Западного региона. По его словам, собралось около 3000 человек. Галицкий отметил, что в регионе Лос-Анджелеса проживает самая большая армянская община в мире за пределами Армении.

По оценкам полиции около 500 армян напали на 30-50 азербайджанцев.

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