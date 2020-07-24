Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал на встрече в МИД Азербайджана с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Посольство США в Баку поднимет перед Вашингтоном вопрос обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана в Соединенных Штатах Америки, заявил Литценбергер.

«Есть неопровержимые доказательства того, что провокация была проведена непосредственно агрессивными армянскими демонстрантами и невозможно оправдать нападение большого количества армян на азербайджанцев, собравшихся там для мирного протеста. Это неприемлемо и не должно происходить в Соединенных Штатах», — сказал Литценбергер.

Minval.az