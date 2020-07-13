Премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян прокомментировал обострение на армяно-азербайджанской границе.

«Вчера противник предпринял провокационные действия на армяно-азербайджанской границе. Мы строго осуждаем провокационные действия. Сегодня утром они возобновились. Крайне озадачивает и поведение Турции в лице МИД этой страны, в заявлении которого выражается безоговорочная поддержка азербайджанских действий», – отметил премьер.

12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. При этом трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, четверо получили ранения.

Бои, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, продолжились всю ночью. В оборонном ведомстве заявили, что «войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника».

МИД Азербайджана и помощник президента Хикмет Гаджиев расценили провокацию, как попытку Еревана вовлечь в карабахский конфликт третьи страны, подразумевая ОДКБ.

Провокацию Еревана осудила также и Турция, заявив, что «будет всеми методами защищать территориальную целостность Азербайджана».

Minval.az