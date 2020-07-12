Отражение Азербайджаном атаки со стороны Армении является конкретным свидетельством тому, что агрессия Армении не останется безответной.

Об этом говорится в экстренном заявлении министерства иностранных дел Турции в связи с эскалацией на границе между Азербайджаном и Арменией.

МИД Турции решительно осуждает нападение армянских вооруженных формирований на Товузский район Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики и выбрать разумный и правовой путь.

«Ввергаться в авантюру в погоне в погоне за превосходящими свои возможности действия, выявляя слабость властей Армении, является самым серьезным препятствием на пути к миру и стабильности в нашем регионе.

Турция будет продолжать защищать территориальную целостность Азербайджана всеми возможными способами», — сказано в заявлении.

МИД Турции выражает соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу и правительству страны за отдавших жизни азербайджанских шехидов и желает раненым скорейшего исцеления.

Minval.az