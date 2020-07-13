По миру поползли слухи о «загадочной казахской пневмонии», якобы более опасной, чем коронавирус. Однако в ВОЗ заявили, что проблема не в новой болезни, а в недостаточно эффективной диагностике Covid-19, передает EurAsia Daily.

Надо признать, Минздрав Казахстана сам виноват в появлении слухов об новой опасной пневмонии, бушующей в Казахстане. Дело в том, что в официальную статистику по коронавирусу включают только те случаи, которые подтверждены ПЦР-тестами. Вот и получается, что в стране умирает множество людей, в моргах и на кладбищах появились очереди, а в официальных сводках коронавирус унес жизни лишь 264 пациентов. Между тем пневмония, по всем симптомам совпадающая с Covid-19, в статистику не включается.

На прошлой неделе посольство Китая опубликовало на своем сайте сообщение о той самой новой, неизвестной и очень опасной пневмонии, якобы более опасной, чем коронавирус. Эту информацию подхватили мировые СМИ. Высказала свою позицию и ВОЗ. Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал мнение, что случаи «просто не были правильно диагностированы».

Под давлением общественности и по запросу президента Касым-Жомарта Токаева Минздрав озвучил цифры по той самой пневмонии, совпадающей по симптомам с Covid-19. Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал главе государства, что с начала июля наблюдается стремительный рост количества заболевших пневмонией. Если за первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98,5 тыс. случаев пневмонии, а за весь 2019 год из было 63 тыс., то за одну только неделю июля зарегистрировано 56,8 тыс. случаев пневмонии. То есть за одну неделю почти столько же сколько за весь прошлый год.

По словам Цоя, из этих 56,8 тыс. случаев 7 348 вирусные пневмонии и 9 759 — бактериальные. Вместе они образуют группу обычных пневмоний, которые были всегда. А еще почти 40 тыс. случаев — «вирусные пневмонии неуточненные, которые имеют схожее течение с коронавирусной инфекцией».

Получается, что лишь за одну неделю в Казахстане как минимум 40 тыс. человек заболели коронавирусной пневмонией. И это помимо тех официально подтвержденных ПЦР-тестами с начала пандемии 56 тыс. случаев коронавируса, которые показывает статистика.

Таким образом, можно предполагать, что реальные масштабы эпидемии в стране в несколько раз, а может и в несколько сотен раз превышают официальные цифры. С пневмонией-то в врачам обращаются немногие заболевшие коронавирусом, большинство переносит его бессимптомно или с нетяжелой стадией лечится самостоятельно дома. Так что заявленные 40 тыс. за одну неделю можно смело умножать, скажем, на 10.

Отметим, что такая же ситуация наблюдается в Киргизии, где накануне, 11 июля, скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом и 32 пациента (то есть в 10 раз больше) с пневмонией.

Minval.az