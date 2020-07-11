3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Дагестана, такую меру пресечения вынес Магарамкентский районный суд гражданину Азербайджанской Республики.

Как установлено в судебном заседании, в конце прошлого года задержанный сокрыл в багажном отделении автомобиля «ВАЗ 21099» икру осетровых рыб, массой 24 кг, в 48 пластиковых контейнерах, стоимостью около 2 млн рублей, и пытался перевезти её в Азербайджан. Преступника задержали при прохождении зоны таможенного контроля «Яраг-Казмаляр». Подсудимый признан виновным в совершении преступления, по статье контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов.

Minval.az