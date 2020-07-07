В России суд оштрафовал лишенного сана опального священника Сергия (Николая Романова) за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей (2133 манатов — ред.).

Схиигумена признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), передают российские СМИ.

Схиигумен не явился на заседание суда. Позиция его защиты свелась к тому, что Сергий читал проповедь для послушников и насельников, то есть, текст был направлен не широким массам. Кроме того, как утверждала адвокат Светлана Герасимова, схиигумен не участвовал в распространении видеозаписи проповеди, так как не снимал его, не выкладывал в интернет и не знал, что ролик был опубликован на YouTube.

По мнению Герасимовой, бывшего священника пытаются привлечь к ответственности «за выполнение его должностных обязанностей как представителя Русской православной церкви», что она считает злоупотреблением со стороны должностного лица.

Minval.az