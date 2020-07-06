Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в понедельник со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — говорится в распространенном заявлении патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской церкви отметил, что собор Святой Софии, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, много значит для всего православия, и РПЦ он особенно дорог. «Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — напомнил патриарх.

«Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся, — добавил он. — И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси».

Патриарх признал, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием».

«Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению», — заявил патриарх.

Напомнив, что сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются, он призвал принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. «А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе», — отметил предстоятель Русской церкви.

Minval.az