На рубеже восьмидесятых-девяностых, когда жанр политического фольклора находился на пике популярности и востребованности, появилось и такое произведение: «Если государством управляют кухарки, в нем всегда пахнет жареным». Управляют ли Арменией «кухарки», вопрос открытый, но «жареным» там пахнет постоянно. В том числе и на внутриполитической арене. Целая серия сорванных террористических заговоров, захват заложников на полицейской базе, весной 2018 года — пашиняновская «шашлычная революция», и вот прошло всего два года — и шатается уже кресло самого «народного премьера», а против Никола Воваевича вырисовывается широкая «антипашиняновская» коалиция в составе АРФ «Дашнакцутюн», «Процветающей Армении» Гагика Царукяна и партии «Айреник», во главе которой теперь стоит Артур Ванецян, бывший глава СНБ Армении, перешедший в жесткую оппозицию Пашиняну, сторонники Пашиняна в парламенте уже заявляют, что их-де мало волнует «консолидация политических трупов»… Словом, все развивается в традициях внутриполитической «разборки», и искать в ней правых и виноватых должны исключительно граждане самой Армении.

Только вот, судя по многим признакам, в своих внутриполитических неудачах Никол Пашинян решил обвинить… Россию. Правда, пока, скажем так, «неофициально». В иреванских СМИ, имеющих статус «рупора» команды Пашиняна, появился явно «заказной» текст под кричащим заголовком: «Посол РФ Копыркин координирует деятельность оппозиции в Армении? Неожиданные обстоятельства». По версии его авторов, мало того, что армянская оппозиция «направляет в Белокаменную челобитные и доносы», «армянские оппозиционеры калькируют российскую повестку как в международных делах, так и по «Арцахской проблеме» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и внутренней политике», так еще «посол РФ Копыркин не только пребывает в активных контактах с ними, но и, как говорят, «координирует» определенные действия»! Никаких доказательств, кроме невнятного «как говорят», в тексте не приводится. Но зато наличествуют нравоучения: к вящему ужасу, пророссийские круги «называют антироссийскими шаги, нацеленные на укрепление суверенитета Армении», и в результате «получается, что суверенитет Армении антагонистичен интересам России, что, конечно, правда, пока Армения и Россия не пересмотрели принципы и суть партнерства и союза». И если Россия не изменит своего отношения к Армении, это для нее «закончится крахом».

Авторам текста, безусловно, нелишне посоветовать более трезво смотреть на мир и не слишком уж переоценивать реальную роль на мировой арене маленькой, бедной и зажатой Армении. А еще — определиться, чего они хотят: укреплять суверенитет Армении, а значит, самостоятельно решать собственные проблемы и платить рыночные цены за газ и оружие, или оставаться «форпостом», расплачиваясь этим самым суверенитетом за скидку на газ, за оружие и за политическое «прикрытие». Но намеренно вынесем все это за скобки. Обратим внимание на другое. Никол Пашинян, единственный из лидеров стран, входящих в ЕАЭС и ОДКБ, не появился в Москве на параде 24 июня. Затем в Армении, как уже рассказывал Minval.az, вознамерились пересмотреть законодательное регулирование своего эфира и «закрыть» его для российских каналов. А когда в посольстве напомнили о союзнических обязательствах Армении, политолог Левон Ширинян, тоже весьма близкий к команде Пашиняна, возмущался: «Россия не просто вмешивается, но уже вторгается в пространство языка и культуры Армении»! А значит, Армении надлежит «вернуться к очищению национальной культуры от советского мусора», и вообще Россия для Армении «большой брат», а вот Армения — «старший, со своей историей и культурой». Конечно, воспринимать всерьез фразы в стиле «армянский народ стоит у истоков творения, Армения – родина созидания» и т.д. непросто. Но все же воздержимся от обращений к врачам-специалистам и даже от ироничных уточнений, как армянскую историю и культуру старательно «удревняли», подправляя напильником монеты азербайджанской династии Ильдегизидов. И даже не станем советовать уже российским экспертам почитать весь этот уже не советский «мусор» повнимательнее и задуматься, как в действительности в Армении относятся к России. Вопрос в другом. Речь идет не о наборе ситуаций, когда у кого-то «поскользнулся язык». Команда Пашиняна вполне сознательно «гонит политическую волну», озвучивая через контролируемые СМИ заведомо антироссийские «установки».

Но…зачем? Пашинян всерьез вознамерился «переориентировать» внешнюю политику Армении? Звучит красиво. Только вот, едва придя к власти, Никол Воваевич уже пытался проделать нечто подобное: набрал в команду «соросовские кадры» и заведомых «западников», рассуждал о «суверенитете» и «правосубъектности», инициировал судебные обвинения против действующего на тот момент генсека ОДКБ Хачатурова, отправлялся на саммит НАТО, невзирая на предостережения Москвы…Но весь пыл предсказуемо «сдулся». Каким бы неопытным ни был в большой политике Пашинян, но и он догадался, что в условиях тотальной зависимости Армении от России во всем, от военной сферы до экономики, от «танца с саблями перед русским медведем» лучше воздержаться. Политический вектор в Армении вновь сменился, Никол Пашинян фотографировался в кабине российского истребителя Су-30СМ, уверял, что у его революции вообще нет внешнеполитической повестки дня и, наконец, отправил в состав российской миссии в Сирию подготовленных с помощью США армянских саперов…Только вот, похоже, восстановить мосты с РФ уже не удалось. Своим для российских политиков Никол Пашинян не стал. А сегодня недавний любимец публики не просто теряет очки — он прекрасно понимает, что волна революционной эйфории спала, а реальных достижений у него нет и не предвидится. Против него открыто выступают и старые противники, и те, кто еще вчера выжидал, и даже недавние союзники. И теперь, когда кресло под «народным премьером» задрожало, Пашинян устраивает «фестиваль русофобии» не потому, что ему «не хватило одного раза» и он все еще не уяснил для себя, что возглавляет не независимое государство, а в лучшем случае хозуправление при российской базе в Гюмри. Пашинян, судя по всему, решил совершить этакий «маневр отчаяния» и создать себе имидж «борца за реальную независимость Армении» и «жертвы Кремля». В расчете, что на эту уловку «клюнет» и его электорат, который газета «Голос Армении» непочтительно именует «погосами» и о котором другое армянское издание — 7or — выражалось с предельной откровенностью: «это тот народ, который может развесить на проспекте Маштоца в центре столицы свое нижнее белье», «купается в Севане в халатах» и т.д., и которому он, «народный премьер», дарит шанс смотреть на Россию с высоты разговоров о Тигране Великом. И главное, что на эту риторику «клюнет» Запад, который ну просто обязан взять под защиту «лидера народной революции».

Только вот вся проблема в том, что и на Западе не забудут ни «сюрприза» Пашиняна с саперами, ни его фотографий в кабине российского истребителя, ни тем более того, что первый «прозападный рывок» Пашиняна закончился пшиком, даже толком не начавшись. А вот отношения с Россией будут испорчены окончательно. И одной только дешевой риторики для полного разворота политики окажется слишком мало. А это значит, что Пашиняну в ближайшем будущем предстоит выплывать самому. И не только из внутриполитических проблем, кстати говоря: Армения, напомним, по сути дела сорвала мирные переговоры по Карабаху, и вероятность, что в регионе заговорят пушки, растет на глазах. Как и то, что столкнуться Иревану предстоит уже с азербайджано-турецкой коалицией: в Анкаре, без сомнения, делают выводы из всех «прозрачных намеков» пашиняновской команды на пересмотр договоров, подписанных еще в двадцатые годы и определивших нынешнюю конфигурацию армяно-турецкой границы и статус Нахчывана.

И не факт, что он сможет получить внешнюю поддержку хоть от кого-нибудь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az